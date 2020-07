«Il corpo dice sempre la verità, mentre la mente... mente!, lo dice la parola stessa». È con questa battuta che Kathya Bonatti (guarda il video con l’intervista allegato a questo articolo) apre la conversazione su come capire le intenzioni di chi ci sta di fronte. Sessuologa, life coach e scrittrice, Bonatti sottolinea come una serie di gesti spontanei e inconsapevoli rappresentino un chiaro segnale di innamoramento e attrazione fisica.

Loading the player... GUARDA IL VIDEO! (In collaborazione con Alessandro Pavan)

La timidezza o la paura di rovinare i rapporti rendono difficile per un innamorato dichiararsi, ma le ragazze possono imparare a interpretare i movimenti che sfuggono al controllo delle parole «smascherando» i veri sentimenti. «Lo sperimento in continuazione io stessa, osservando le persone che incrocio casualmente per strada nella vita quotidiana—spiega l’esperta—. Uno dei primi segnali è il movimento della lingua. Non solo se è passata sulle labbra, ma anche all’interno della bocca».



Anche scorrere una mano tra i capelli o—meglio ancora—entrambe è un segnale di attrazione. «Attenzione, questo gesto lo compie anche chi è pelato!», avverte Bonatti.

Ci sono poi atteggiamenti che richiamano il mondo animale, come allargare il torace oppure aprire mani e braccia. «Un po’ come i pavoni, anche noi abbiamo inconsapevolmente un lato animale legato alla seduzione: il voler spiccare sugli altri e farsi notare nei confronti dell’amata».



Prestare attenzione alla postura, poi, è molto importante. «Mettiamo che un ragazzo sia seduto con le gambe accavallate, se proverà qualcosa di sicuro avrà i piedi rivolti verso di voi. Qui possiamo anche distinguere la parte superiore del corpo da quella inferiore. Quest’ultima è rivolta verso la persona a cui è interessato? L’attrazione è molto fisica. Se, al contrario, sono le spalle che puntano verso la ragazza allora è un interesse più presente sul piano mentale».



Potrebbero sempre esserci dubbi su tutti questi segnali ma, insiste Bonatti, non per quanto riguarda i piedi. «Se hanno fretta o sono rivolti dalla parte opposta, allora vuol dire che in quel momento l’interesse, o il tempo, non c’è».

L’autrice del libro «Sedurre con il corpo, la mente e l’anima» conclude con una regola universale della seduzione: «Essere sicuri di sé è il fattore considerato più ‘sexy’ sia sul fronte maschile sia su quello femminile. Nel mio volume, che fa parte di una collana composta da sette titoli come i ‘chackra’ del corpo, svelo qualche accorgimento per darci il giusto valore e, come spiego nel sottotitolo, ‘Attrarre persone e relazioni appaganti’».

©CdT.ch - Riproduzione riservata