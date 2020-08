Si dice che la gelosia nelle relazioni sia come il pepe; un po’ dona un gusto speciale al piatto, in abbondanza lo rovina. Per questo nei rapporti di coppia – ma anche nelle amicizie – si cerca nell’altra persona sempre il senso di sicurezza, che dona fiducia e stabilità ai rapporti. Se manca la fiducia aumenta la gelosia e il famoso piatto diventa irrimediabilmente immangiabile. Il senso di sicurezza sicuramente si costruisce col tempo e col rispetto reciproco anche se, secondo la psicologia, esistono dei tipi di personalità che in maniera innata donano questo senso di protezione e affidabilità.

Un aiuto arriva dagli psicologi che, per trovare questo tipo di personalità, sono partiti dal noto indicatore di Myers-Briggs. Questo strumento deve il suo nome a due scienziate che, alla fine del secondo conflitto mondiale, volevano aiutare le donne a collocarsi nel mondo del lavoro. Per farlo le due studiose avevano ideato una sorta di tabella, un quadro di possibilità associate alle loro attitudini e alle loro competenze. Uno schema che conta ben 16 tipi di personalità diverse rette da quattro macro-aree in contrapposizione tra loro. Eccole: giudizio vs percezione; ragionamento vs sentimento; sensitività vs intuizione; estroversi vs introversi.

Partendo da queste categorie, gli psicologi moderni hanno estrapolato tre tipologie di persone che – all’interno di una relazione – garantiscono fiducia e senso di sicurezza. Le tre personalità sono: attivista, sostenitore/difensore e avventuriero. L’attivista, ad esempio, è una persona molto curiosa che mantiene questa caratteristica anche in amicizia e in amore. Chi trova un uomo o una donna del genere ha davanti una personalità che vede sempre gli aspetti positivi della vita, circonda gli altri di ottimismo e genera fiducia e senso di protezione.

Il sostenitore/difensore è – secondo la psicologia – la tipologia di persona che più di tutte tende a investire in una relazione. Si tratta di uomini e donne leali, seri, intenzionati a impegnarsi e a proteggere il partner o l’amico.

La terza personalità ideale per chi cerca protezione e stabilità è l’avventuriero. Potrebbe sembrare strano, invece gli avventurieri sono molto alla mano, concreti e danno fiducia a poche persone (ma buone); hanno inoltre un senso estetico e artistico spiccato. E attenzione a non fare confusione: un avventuriero non è quasi mai una persona in cerca di facili avventure...

©CdT.ch - Riproduzione riservata