«Quando ti alzi la mattina, ricorda quale prezioso privilegio è essere vivi: respirare, pensare, provare gioia e amare». Il pensiero positivo non è una novità contemporanea, ma è una filosofia che già gli antichi hanno inseguito, studiato e applicato, come si evince dalle parole dell’imperatore romano Marco Aurelio. Ma come si fa a essere ottimisti?

Questa potrebbe essere considerata la domanda delle domande, in quanto tutti anelano alla pace e alla positività. Spesso la quotidianità porta con sé preoccupazioni, pensieri e tensioni, facendoci allontanare da quello che dovrebbe essere la normalità, ovvero la serenità interiore. Nonostante questo l’ottimismo non è una chimera, ma può prendere forma nella nostra vita effettuando giorno dopo giorno dei piccoli esercizi che possono aiutarci a cambiare lo sguardo su noi stessi, sugli altri e sul mondo.

Il primo passo verso l’ottimismo è quello di non farsi condizionare dalle brutte esperienze vissute. I ricordi, infatti, se angoscianti, possono appesantire la quotidianità. Per questo è necessario lasciar andare il passato affinché non condizioni il futuro.

Le nostre decisioni, gli stati d’animo e i comportamenti hanno origine grazie alla comunicazione che abbiamo costantemente con noi stessi. Pertanto se «ci parliamo» con un linguaggio negativo come «capitano tutte a me»; «non ce la farò mai»; «sono un incapace», allora il risultato di riflesso sarà un comportamento debilitante. Se, invece, ci rivolgiamo a noi stessi con messaggi di apprezzamento e di stima allora il nostro comportamento avrà dalla sua gratificazione e successo.

Di solito quando le persone vedono i loro piani sgretolarsi perché hanno commesso un errore, piccolo o grande che sia, si irrigidiscono e si gettano nello sconforto. Imparare ad accettare i fallimenti considerandoli come un’esperienza formativa aiuta a cambiare prospettiva sulle cose e ad essere più rilassati e, soprattutto, più ottimisti.

Uno dei consigli per eccellenza per imparare a essere positivi è quello di allontanare dalla nostra vita le persone negative. Queste, nello specifico, sono coloro che di solito si lamentano in continuazione e hanno la capacità di intristire l’altro con giudizi e osservazioni non gradevoli. Pertanto meglio allontanarsi da queste personalità: soltanto un supporto psicologico esperto può dare sollievo ai pessimisti cronici.

Cosa vuol dire, dunque, essere ottimista? Significa imparare a trovare aspetti positivi e soluzioni ai problemi. Non si tratta di pensare che tutto vada sempre bene, ma capire che si può agire per cambiare ogni situazione, rendendola più gradevole e positiva.

