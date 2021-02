Che nell’infanzia e nell’adolescenza si sia in grado di vedere il mondo con entusiasmo e il piacere di stupirsi ce lo ricorda il libro «Il design spiegato ai bambini», scritto da Mario Bellini, architetto e designer italiano. Allo stesso tempo le idee «appese, come mele su un albero», scrive Bellini, non cadono da sole. Se non allenate, l’immaginazione e la flessibilità di quando si è piccoli rischiano di atrofizzarsi col passare degli anni. Ad affermarlo è anche Mitchel Resnick, professore di Ricerca sull’apprendimento presso il MIT Media Lab: per quanto siano naturalmente curiosi, bambini e adolescenti hanno bisogno di sostegno per sviluppare e raggiungere il pieno potenziale creativo.



La sfida quindi non è come insegnare a essere creatori estrosi, ma offrire un ambiente fertile in cui la creatività possa attecchire, crescere e prosperare. Stimolare, variare le proposte e non invalidare: ecco i principi che educatori e genitori dovrebbero seguire per sostenere il genio artistico e innovativo delle generazioni più giovani. «Lasciati liberi di esprimersi e quando non si sentono giudicati – spiega Leila Somazzi, fotografa e artista, che in Ticino organizza anche corsi creativi per bambini e adolescenti – i piccoli sono capaci di guardare con curiosità tutte le cose che ci circondano e aprire le porte alla creatività, ognuno a seconda delle proprie capacità e seguendo le proprie sensibilità e gli interessi personali» Proprio per questo è importante adattare le proposte artistiche. Inutile insomma forzare la mano e imporre di colorare o ritagliare a tutti i costi.