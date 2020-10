«Un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l’umanità», la frase che Neil Armstrong pronunciò quando mise, per la prima volta nella storia, piede sulla Luna si potrebbe anche adattare alla meraviglia che certi genitori provano quando il loro pargolo fa i primi passi. Nel primo anno di vita di un figlio o una figlia, assistere alla sua prima camminata rimane infatti uno dei momenti più emozionanti, un segno tangibile della sua crescita. Talvolta l’attesa di vedere i primi passi del piccolo può trasformarsi in impazienza , ma non c’è bisogno di spingere eccessivamente l’infante a farli o di confrontarlo con i pargoli di amici o familiari: ogni bambino risponde a un proprio calendario di sviluppo.

Stimoli esterni, corporatura, indole caratteriale, utilizzo o meno di ausili sono tutti elementi che influenzano il momento in cui un pargolo inizia a camminare: alcuni lo fanno già a 10 mesi, altri iniziano a 18. I genitori un po’ apprensivi pensano ci sia bisogno di acquistare uno dei tanti supporti in commercio che promettono di velocizzare l’apprendimento della camminata, ma comprare oggetti di questo genere non è essenziale. Il girello, popolare in molte famiglie anche perché consente di non dover sempre sostenere il bambino durante lo sviluppo della camminata, non è perciò necessario. Uno studio dell’American Academy of Pediatrics pubblicato nel 2018 ne ha sconsigliato l’utilizzo, descrivendolo come una fonte di infortuni assolutamente evitabile. Un altro mito è quello delle scarpe: il piede andrebbe lasciato scalzo per aumentare la sensibilità della pianta a contatto con il suolo. Solo quando, acquisita sicurezza, il piccolo inizierà a camminare anche all’esterno, allora si potranno introdurre le calzature per un’esigenza di igiene.