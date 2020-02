Rilassarsi, ridere e riflettere: la magia del cinema vive grazie ai grandi film entrati anche nell’immaginario collettivo. Ecco dunque una «passeggiata» (in un cinema reale, il Lux di Massagno) tra le storie più belle e affascinanti di sempre, con i consigli per una serata cinema per coppie, famiglie e anche per chi vive nella terza età. In tutto nove pellicole, nove titoli scelti per la loro complessità, ma anche per la loro capacità di riuscire a trasmettere un messaggio profondo per farci riflettere con leggerezza, oltre che a dare uno stimolo per fronteggiare i problemi della vita quotidiana con un pizzico di spensieratezza. Piccolo o grande schermo che sia, ecco i consigli per una serata cinema di qualità: