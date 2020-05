Si chiama babywearing ed è la pratica di portare i bebé in giro tenendoli a contatto con il proprio corpo . Non è certo una moda appena nata, dato che in numerosi popoli, anche in tempi antichi, le donne usavano strisce di tessuto per trasportare i neonati avvolgendoli stretti al proprio petto o alla schiena, simulando un abbraccio.

Tale pratica è tornata in voga nell’ultimo decennio, ma a permettere ai genitori di fare babywearing sono supporti sempre più comodi e pratici. Il più diffuso è la fascia portabebè, grazie alle quali la mamma e il papà possono svolgere ogni attività senza perdere di vista il proprio piccolo. Si tratta di strisce di tessuto che possono essere rigide, elastiche o ad anelli. Quelle appartenenti alla prima tipologia sono le più resistenti e avvolgenti, in quanto la trama consente di sostenere anche i neonati più pesanti. Sono realizzate in materiali naturali, soprattutto in cotone, e sono disponibili in diverse misure, così da essere perfette per portatori di qualsiasi costituzione e per sostenere bambini fino all’età di 3 anni. Affini a questa categoria sono quelle ad anelli, regolabili grazie a giunture metalliche. Le fasce elastiche, invece, sono solitamente realizzate in jersey elasticizzato e sono commercializzate in taglia unica. Questo tipo di supporto è indicato per i piccoli nati da poco e fino ai 24 mesi di vita.