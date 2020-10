Il papà è da sempre un punto di riferimento per il bambino, un esempio e una guida da seguire. «Un padre è meglio di cento insegnanti», diceva il poeta George Herbert. E come dargli torto? Se il ruolo di genitore e autorità nella famiglia sembra sia un tema ricorrente e dato per assodato, in molti sottovalutano però l’importanza del gioco e dei momenti di spensieratezza e relax trascorsi in compagnia dei propri figli, tempo che secondo la scienza contribuirebbe al loro sviluppo psicofisico. Una recente ricerca dell’Università di Cambridge, infatti, sottolinea come i bambini che fin da piccoli trascorrono tempo di qualità in compagnia dei propri padri abbiano più possibilità di essere stabili da adulti e di sviluppare un controllo emotivo migliore.