Non è facile capire cosa passa per la testa dei ragazzi adolescenti. Di certo l’età non aiuta: si tratta di una fase della crescita per molti versi complicata. Proprio per questa ragione è difficile scegliere correttamente il regalo di compleanno da fare a figli, nipoti o amici. Il rischio è pensare a qualcosa di «infantile» o puntare, invece, troppo in alto.

Ci sono alcune passioni che riescono, però, ad accomunare la maggior parte dei ragazzi. In cima ai principali interessi degli adolescenti troviamo la musica, l’invisibile compagna di vita che fa da colonna sonora ai momenti spensierati della gioventù. Si tratta di un’importante valvola di sfogo, ma anche di un mezzo per entrare in contatto con la propria interiorità. Proprio per questo, gli auricolari bluetooth saranno sicuramente un regalo apprezzatissimo: comodi, a basso consumo e capaci di riprodurre un suono di altissima qualità. Inoltre nella maggior parte dei modelli la batteria può arrivare a durare almeno sette ore con una sola carica.

Sempre rimanendo in ambito musicale, una soluzione più economica e di certo più «rumorosa» può essere lo speaker bluetooth da collegare a smartphone e tablet. Lo speaker, infatti, non è altro che una cassa dalla piccole dimensioni capace di riprodurre per cinque ore di fila musica ad alto volume (ma ovviamente regolabile) in ogni luogo e in qualsiasi momento. Perfetta per quando si va in doccia, la si può utilizzare anche quando si va al mare, in piscina o al parco per ascoltare i propri pezzi preferiti con gli amici.

Un’altra grande passione degli adolescenti è la tecnologia. Qui però è opportuno fare un distinzione tra ragazzi e ragazze: mentre i primi sarebbero contentissimi di ricevere l’intramontabile Playstation (con la quinta versione in uscita a breve) o videogiochi come Fifa o Call of Duty, per le seconde l’interesse tecnologico va in un’altra direzione. Una buona idea sono gli sconti o le gift card per fare shopping online, come la card di Amazon, con la quale è possibile effettuare acquisti di qualsiasi tipo: la festeggiata avrà così la possibilità di scegliersi il regalo che preferisce. La card di Amazon ha una durata di dieci anni dall’emissione ed è a discrezione del cliente, in questo caso l’ipotetico genitore, decidere che importo versare.

