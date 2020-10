«Quando ti viene data la possibilità di scegliere se avere ragione o essere gentile, scegli di essere gentile». A dirlo è un personaggio del libro «Wonder», bestseller del 2013 portato con successo sul grande schermo in un film con Julia Roberts e Owen Wilson. La frase citata non è affatto banale: fa riflettere sul fatto che la gentilezza non va scambiata con debolezza o insicurezza, ma è tutt’altro; essere in competizione è controproducente e anche se si è nel giusto, è meglio mettere da parte l’orgoglio. Per quanto cercare di avere ragione possa portare soddisfazione personale, infatti, in una relazione è più gratificante mantenere un clima positivo evitando modi aggressivi, arroganti o troppo diretti che a lungo andare complicano la vita di coppia e la rendono insostenibile.