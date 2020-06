Esiste un confine sottile tra infatuazione e amore . Dietro quello che ci fa battere il cuore e sentire le farfalle nello stomaco, in molti casi, si nasconde una semplice attrazione fisica , una chimica che tende ad attenuarsi con il tempo e con le distanze. Per capire se si è davvero innamorati di una persona occorre andare oltre le semplici reazioni istintive del corpo , analizzando più in profondità gli stati d’animo e le modalità con le quali quella persona è in grado di influenzare il nostro carattere.

Essere euforici e felici all’inizio di un rapporto è naturale, ma l’innamoramento vero e proprio si basa più sul senso di appagamento e di conforto emotivo che si ha in presenza dell’altra persona; un sentimento che tende a crescere e a maturare con il tempo. Quando si è innamorati, l’attesa di rivedere l’amato provoca uno stato di benessere e di sollievo . Non importa quanto sia andata storta la giornata, già vedere quella persona la rende migliore, alleviando i turbamenti e le preoccupazioni. L’amato diventa il punto di riferimento di ogni giornata: se accade qualcosa di bello si ha subito voglia di raccontarglielo e se, al contrario, succede qualcosa di brutto si corre in cerca del suo appoggio e del suo sostegno. Quella persona diventa amica, confidente e compagna di vita, con lei si condividono le proprie abitudini, immaginando e progettando un futuro insieme.

Quando si è innamorati, inoltre, è difficile trattenere le proprie emozioni, anche in pubblico. In alcuni casi entra in gioco la gelosia, che spesso è irrazionale e dovuta più alla propria insicurezza che alla mancanza di fiducia nell’altro. In conclusione, l’amore si differenzia dall’infatuazione per essere stabile e duraturo, oltre che del tutto incondizionato. Quando si ama si desidera sapere l’altra persona felice, anche in propria assenza. Per lei si fanno compromessi e si è disposti a cambiare opinione. Ovviamente il sentimento e l’impegno devono essere reciproci, perché l’amore per durare non può essere a senso unico.