C’è una data da sempre segnata nell’agenda delle coppie: è quella del 14 febbraio, giorno di San Valentino, la celebre ricorrenza dedicata agli innamorati. C’è chi la ritiene un appuntamento imprescindibile della propria vita a due e la festeggia in grande stile e chi, invece, la considera una festa commerciale che non merita troppi sforzi. In ogni caso, una cosa è certa: difficilmente, quel giorno, ci si presenta alla propria metà senza almeno un piccolo pensiero. E allora perché non pensare di organizzare qualcosa che renda speciale questa giornata?

Una cenetta coi fiocchi

Le opzioni, da questo punto di vista, sono moltissime e possono riguardare sia le coppie formatesi da poco che quelle di lunga data: un po’ di romanticismo non può che essere sempre apprezzato. Per chi si diletta ai fornelli un’idea semplice, ma sempre efficace, è quella di preparare una cena, magari inserendo nel menù una o più portate tra quelle preferite dal proprio partner, che senza dubbio così si sentirà curato e coccolato.

Ristorante, sempre una buona idea

Qualche spunto in più? Preparare dei biscotti a forma di cuore, oppure puntare su una scelta di impatto con una fontana di cioccolato in cui immergere della frutta fresca a fine pasto. Da non dimenticare anche una buona bottiglia di vino con cui brindare al proprio amore. In alternativa si può scegliere un ristorante: uno significativo per la propria storia a due – per esempio quello in cui ci si è ritrovati per il primo appuntamento – oppure un locale rinomato, con una proposta di alto livello. O, perché no, sceglierne uno mai provato prima e condividere questa esperienza di scoperta con la propria dolce metà, aumentando così la complicità.

Relax casalingo

E se San Valentino cade in una giornata lavorativa, come quest’anno, o in un periodo ricco di impegni e di stress? Niente paura: a volte può bastare una serata casalinga in pieno relax a guardare film o serie tv, magari creando un’atmosfera più romantica utilizzando qualche candela. O approfittarne per concedersi una piccola fuga alle terme o in un centro benessere, in cui ritrovare, tra massaggi e trattamenti, il giusto benessere psicofisico. A proposito di fughe romantiche, organizzandosi per tempo San Valentino si può festeggiare anche in un’altra città: in questo modo la ricorrenza si trasformerà in una piccola vacanza da ricordare anche negli anni a venire.

Fuori dagli schemi

Per chi, invece, volesse stupire il proprio partner non resta che affidarsi alla creatività: si può decidere di portarla a vedere il lago di sera, con il suo irresistibile fascino invernale, oppure in montagna o in un osservatorio a vedere le stelle.

I più dinamici potranno trovarsi in una sala da ballo o su una pista da pattinaggio, mentre le coppie che non vogliono rinunciare a un po’ di adrenalina possono usare il giorno di San Valentino per condividere un’esperienza indimenticabile: un lancio con il paracadute, per esempio, o con il bungee jumping. In ogni caso, al di là dell’appuntamento che si andrà a organizzare per San Valentino, il messaggio che deve arrivare al partner è uno solo: che è la persona speciale che si vuole avere accanto.

