Moncrino, un maggengo situato tra gli 800 e i 900 metri sopra Claro. Vi si arriva con l’auto, percorrendo una strada forestale e poi qualche metro di sentiero che ti spalanca un altro mondo. Cascine sparse qua e là, qualche finestra è aperta. C’è un sole caldo che inonda di luce prati ancora secchi, assetati e smaniosi di verdeggiare.

Il picchio e le raganelle

Un picchio tambureggia un vecchio castagno, da più lontano arriva il gracidare delle raganelle in amore: fra poco il piccolo stagno sopra il mio cascinale luccicherà di uova in attesa di schiudersi per dar vita a migliaia di girini.

È in quest’angolo di paradiso che qualcuno, fuggito dal piano, è venuto a cercar riparo dall’odioso coronavirus, senza comunque rinunciare alle precauzioni che impongono di mantenere quella “distanza sociale” che oggi è un lasciapassare per godersi una buona salute.

Ci sono alcune coppie di pensionati, una mamma col suo bambino in attesa che in serata arrivi il papà, docente di scuola elementare.

“Qui ritroviamo una parvenza di vita normale: se incontriamo qualcuno stiamo attenti a mantenere la distanza raccomandata, ma non ci sono assembramenti di persone, la vita va al ritmo lento dettato dalla natura, di giorno si sta fuori, si legge, si fa qualche lavoretto e si passeggia nel bosco. Abbiamo fatto un po’ di spesa prima dell’emergenza, nella dispensa ci sono abbastanza riserve per andare avanti un bel po’ di giorni” dicono all’unisono Luciana e Giovanni (nomi di fantasia, conosciuti dalla redazione).

Il pane fatto in casa

Franco sta facendo legna, armeggia con una motosega. Davanti al cascinale riattato, il camino di un forno a legna emette fumo: “Sto preparando il pane”, dice, “e nel frigorifero ho il cappello del prete (il muscolo della spalla del bovino, leggermente venata di grasso, ndr) pronto per fare un buon brasato”.

Paura del coronavirus? “Qui no. Evito i contatti, parlo a distanza coi pochi che in questi giorni hanno deciso di spostarsi quassù. È un altro mondo, mi riapproprio di gesti antichi”.

Sopra Moncrino, adagiato su un balcone a 1200 metri di altezza, c’è Benzo.

Lassù l’auto non arriva, Cinzia si è rifugiata lì, salendo coi suoi due bambini, Melanie e Samuel. Il marito lavora da casa, smart working come si usa oggi, e raggiungerà la famigliola nel fine settimana.

Le dighe di Cinzia, Melanie e Samuel

“Abbiamo portato su anche le biciclette” racconta Cinzia al telefono “e i bambini si divertono un mondo. Siamo gli unici abitanti del monte, ma non ci si annoia mai: facciamo passeggiate in mountain bike o a piedi, organizziamo la caccia al tesoro, oppure andiamo a costruire delle dighe nei ruscelli, senza dimenticare però che occorre anche fare i compiti che il maestro manda a casa”.

Cinzia è attrezzata: smartphone, ipad, personal computer, riceve i compiti per i bambini via mail. L’energia elettrica necessaria per la sua cascina viene prodotta da un piccolo impianto solare, per il riscaldarsi c’è la stufa a legna e il camino.

“Ho appena terminato un dettato” mi dice “e grazie al fatto di avere il collegamento con internet trovo gli spunti per fare dei bei lavoretti coi bambini”.

La famigliola è abituata alla vita in montagna: d’estate nella casetta sui monti trascorre un paio di mesi.

Il cibo arriva con la teleferica

Anche a Benzo però occorre mangiare e senza la strada, a 1200 metri di altitudine come si fa? “Ai rifornimenti provvedono mio marito e mio papà: gli alimenti arrivano tramite una teleferica per il trasporto del materiale. Naturalmente non abbiamo il pane fresco tutti i giorni e nemmeno tutte le cose che possiamo permetterci al piano, ma trovo sia un’esperienza che vale la pena di essere vissuta e soprattutto spiegata ai bambini, ai quali ho insegnato che anche ai tempi dei loro nonni sul tavolo non c’era sempre il pane croccante e altre cose sfiziose. È giusto che sappiano e imparino un po’ come si viveva una volta, anche se noi qui abbiamo tutto quel che ci serve: mica possiamo confrontarci coi tempi dei nostri avi!”.

