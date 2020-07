Quando le cose con la propria dolce metà vanno bene viene naturale fare progetti per un futuro insieme. Ma a volte è proprio questa aspettativa a scatenare litigi e malumori. Non sempre infatti il partner ha intenzione di affrontare questo argomento. Una situazione che, se si protrae a lungo, può anche minare le fondamenta della coppia. Meglio allora intervenire prima che sia troppo tardi.

Come fare? Di certo non è facile e bisogna armarsi di calma, pazienza e non lasciarsi trascinare in litigi e recriminazioni. E soprattutto attivare il dialogo e l’ascolto. La prima cosa da fare è infatti parlare per capire qual è il problema. Le motivazioni possono essere molte, dall’essere poco sicuri della relazione fino alla paura dei cambiamenti o di un passo decisivo come il matrimonio: la risposta potrebbe essere anche difficile da digerire, ma conoscerla permetterà di non crearsi illusioni e di andare subito al centro della questione.

Mettersi in ascolto, naturalmente, vale anche per sè stessi. Ecco allora che bisogna prendersi uno spazio di riflessione per chiedersi cosa si desidera e perché, dove si vuole arrivare progettando un futuro di coppia e quali sono gli eventuali punti di mediazione che si possono trovare con il proprio partner. Avere le idee chiare permetterà di spiegarsi meglio con la propria dolce metà. Ma anche il modo in cui ci si confronta è fondamentale. L’importante è cercare di essere decisi e costruttivi con un confronto diretto e sincero e non uno scontro: meglio lasciare da parte eventuali accuse e ribadire che, se si pensa al futuro, è prima di tutto perché si crede di avere a fianco la persona giusta.

Non è detto che i risultati arrivino immediatamente dopo il primo confronto. Magari ci sarà bisogno di tornare sull’argomento. Lasciare del tempo al proprio partner per riflettere, ragionare e assimilare quello che è emerso è una tecnica efficace per ottenere una risposta ponderata, ovvero non dettata dall’ansia o dalla sensazione di essere pressati. Attenzione, però, a non ottenere il risultato opposto, ovvero di ritrovarsi in una sorta di limbo in cui una risposta precisa è continuamente rimandata da una scusa che suona come “ci sto ancora pensando sopra”. In questo caso è bene ricordare che le coppie sono composte da due persone che contano in egual modo e che non si possono mettere da parte totalmente i bisogni e i desideri dell’altro.

©CdT.ch - Riproduzione riservata