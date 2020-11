Fin dall’epoca prenatale il cervello umano riesce già a cogliere il paesaggio sonoro delle melodie, una sorta di intercettazione spontanea che avviene in maniera pressoché involontaria, proprio come un automatismo, un riflesso incondizionato. E questa consapevolezza porta sempre più genitori a considerare in maniera significativa l’importanza di non trascurare l’ascolto e l’educazione musicale, mezzi necessari affinché i figli crescano sviluppando appieno le proprie potenzialità.