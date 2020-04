La nostra lettrice Verena vive a Jaberg, nel Canton Berna ormai da molti anni e per lei e la sua famiglia Pasqua fa rima con brunch.

La tavola si colora a festa e mille prelibatezze la guarniscono: torte, marmellate fatte in casa, miele prodotto dal vicino apicoltore, latte fresco preso direttamente in fattoria e l’immancabile treccia al burro. E proprio la ricetta di questa leccornia è quella che Verena ha voluto inviarci per condividerla con noi e con voi.

Facile da fare e deliziosa da gustare, eccovi dunque l’autentica Butterzopf!



INGREDIENTI

500g farina bianca

1/2 cucchiaio di sale

20g lievito di birra fresco

1 cucchiaio di zucchero

60g di burro

3dl di latte

1 tuorlo sbattuto e unito a un po’ di latte



PROCEDIMENTO

Mescolare farina e sale.

Unire lo zucchero al lievito sbriciolato e aspettare che si sciolga.

Scaldare il latte con il burro. Deve essere ben caldo, ma non bollente.

Unire tutti gli ingredienti e impastare fino ad ottenere un composto liscio, elastico e omogeneo.

Far lievitare l’impasto per almeno 2 ore a temperatura ambiente, lasciandolo in una terrina coperta con un panno umido o con la pellicola alimentare.

Dividere l’impasto in 3 parti uguali e formare dei cordoni

Con 3 cordoni realizzare la treccia.

Spennellare la treccia con un tuorlo d’uovo sbattuto con un po’ di latte.

Una volta avvenuta la lievitazione cuocere in forno statico a 200 gradi per 20-25 minuti.

La Butterzopf è ben cotta quando, battendo sul fondo della treccia, si sente un rumore «vuoto».