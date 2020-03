Ogni anno, nel mondo, circa 300 mila bambini e ragazzi tra 0 e 19 anni si ammalano di cancro, che continua ad essere la principale causa di morte nei pazienti pediatrici, dopo le malattie infettive. «In Ticino – spiega il dottor Pierluigi Brazzola, caposervizio e responsabile di emato-oncologia pediatrica all’ospedale di Bellinzona – parliamo di 10-15 nuovi casi all’anno su una popolazione di 350.000 abitanti. Queste cifre negli ultimi dieci anni sono rimaste stabili ma sono aumentate le guarigioni.» Oggi il cancro infantile è una malattia curabile ed è questo che va comunicato ai bambini e giovani malati oncologici, senza nascondere nulla del percorso di cura, afferma Pierluigi Brazzola. «Occorre spiegare ai malati tutto onestamente, usando termini e concetti adatti alla loro età. È un processo che tocca il personale medico e i genitori: insieme si decide come fare e si concordano strumenti, parole e termini da usare». Comunicazione, onestà e oggettività sono a beneficio dei pazienti stessi: informati, i piccoli pazienti non si stupiscono di quanto avviene strada facendo e affrontano la terapia consapevolmente, coscienti del fatto di vivere una situazione temporanea.

Sempre più spesso, la chiave per iniziare il difficile percorso di cura passa attraverso la lettura o l’ascolto di una storia. Ci sono alcuni libri con illustrazioni e cartoni animati per i bimbi, come quello di Anita Tommasi, «La storia di Pe, Sciò e Lino», una favola d’amore pensata dall’autrice per aiutare il proprio figlio ad accettare le cure. Per gli adolescenti, invece, ci sono opere che informano sulla diagnosi, il processo terapeutico e gli effetti indesiderati, ma anche sull’importanza della comunicazione . Ne è un esempio il libro «La magica Cleme e l’ospedale delle meraviglie», di Paolo Cornaglia e che, oltre a riempire le molte ore che i giovani malati trascorrono in ospedale, illustra anche gli aspetti principali dell’oncologia pediatrica.