Ogni famiglia ha le sue tradizioni per le festività natalizie, ma senza dubbio in tantissimi utilizzano i giorni di festa per rilassarsi insieme ai propri cari. E quando fuori nevica o fa freddo, cosa c’è di meglio che mettersi comodi sul divano, con una bevanda calda o un dolcetto tra le mani, a guardare un film? Tanto più che quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, gli spostamenti saranno limitati. Puntare sul cinema resta quindi un modo semplice e divertente per passare qualche ora di svago.

Chi vuole puntare su un evergreen non potrà che scegliere «Il miracolo della 34esima strada», ormai universalmente considerato uno dei film più belli di tutti i tempi a tema natalizio (e, volendo, si trova anche il remake girato nel 1994); mentre chi cerca una pizzico di brivido e atmosfere horror può scegliere «I Gremlins»: in quest’ultimo caso, però, meglio proporlo in famiglie in cui ci sono ragazzini più grandi. In alternativa, un Natale a tinte dark lo si ritrova anche nel film d’animazione «Nightmare before Christmas» di Tim Burton. Dello stesso regista da non perdere poi la versione coloratissima de «La fabbrica di cioccolato», che vede Johnny Depp in uno dei suoi ruoli diventati ormai iconici.