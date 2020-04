Come sono le vostre giornate pasquali? Come state trascorrendo la festa più bella della primavera? Condividete con noi questi momenti (ancora più... particolari visto il periodo eccezionale che stiamo vivendo con l’emergenza sanitaria) di spensieratezza e leggerezza. Inviate i vostri piatti, le vostre ricette, i vostri consigli per le decorazioni... l’indirizzo mail è sempre quello: infoC3@cdt.ch Potete anche collegarvi alla pagina Facebook di Corriere 3 (ma c’è anche Instagram, non dimentichiamolo. A proposito... avete già messo un «cuore», un commento o un «Mi piace»?) e condividere via social i vostri scatti più belli e i vostri pensieri per l’arrivo della stagione più mite dell’anno. Sarà proprio su questa pagina che raccoglieremo le vostre proposte.

Come hanno già fatto Verena, Flaviana, Jo... Sfogliate gli articoli della nostra serie «Condividi la tua Pasqua con noi!» tra un tuffo nei ricordi dell’infanzia e un goloso manicaretto appena sfornato!

La tavola allestita da Jo, con i coniglietti portaposate e il centrotavola sempre a tema realizzati a mano. Le decorazioni pasquali proposte da Flaviana

Diamo spazio alla creatività, insomma: noi siamo con voi, aspettiamo le vostre ricette fra tradizione e innovazione, i vostri consigli e anche i vostri ricordi, come quelli che ci racconta la nostra Prisca Dindo.

Siete seguaci della tradizione e la domenica di Pasqua cucinerete il classico capretto? Raccontateci come, svelateci i vostri segreti di chef che rendono speciale questo piatto. E magari dateci anche qualche dritta sul vino che possiamo abbinare con questa tenerissima carne.

Prodotti ticinesi, eccellenti e a km zero

Oh, mi raccomando: sia per il capretto, sia per il vino, date la preferenza ai prodotti locali, che sono eccellenti e a chilometro zero. Fatelo soprattutto in questo momento difficilissimo sia per i nostri allevatori, privati di tutta la vendita destinata ad alberghi e ristoranti, sia per i nostri viticoltori, alle prese con gli stessi problemi derivati dalla chiusura della ristorazione.

Siate curiosi: fatevi un giro virtuale per le nostre cantine e scoprirete che molte di esse in questo momento offrono sconti pazzeschi, vere e proprie occasioni per gli appassionati, che possono rifornire la cantina a costi contenuti.

Vegani o vegetariani, benvenuti

Il mondo è cambiato, le sensibilità nei confronti del regno animale sono aumentate e oggi è molto di moda uno stile di vita che privilegia i cibi di origine vegetale. Anche voi siete vegani o vegetariani? Zero polemiche con chi consuma carne per favore: offrite invece ai nostri lettori un’alternativa al consumo di carne legata alla stagionalità e raccontateci come la preparerete. Sappiamo che esistono tantissime ricette facili e gustose pensate per chi non ama né carne, né pesce, tutte semplici e di grande effetto.

E sul dessert siamo tutti concordi? La colomba che finirà sulla vostra tavola sarà quella classica oppure avete pensato a qualche innovativa proposta, magari fatta in casa? Noi ne abbiamo una, semplice, che vi sveleremo nei prossimi giorni.

Siamo davvero curiosi di trascorrere questa Pasqua con voi: distanti ma vicini e in questo caso addirittura qualcosa di più: complici nell’organizzare una festa che deve rimanere tale nonostante le difficoltà del momento.

