Per arrivare ai piedi dei Campanitt , questa magica e curiosa montagna , si parte dal Lucomagno seguendo il sentiero segnalato verso il Passo delle Colombe. Attraversato il Piano dei Canali la salita si fa un po’ più ripida e impegnativa , senza però mai raggiungere nessuna difficoltà tecnica . Siamo in un territorio dal punto di vista geologico assai diverso da quello di tutto il resto del Ticino. La salita inizia attraversando un bel bosco di Pino cembro dove trovano rifugio cervi, caprioli, lepri, ermellini, volpi, faine... senza dimenticare altri numerosi piccoli roditori e insettivori.

Tra l’Alpe di Pertusio (Lucomagno) e la Val Piora si è insinuata, nelle ere geologiche passate, una larga striscia di dolomia cariata con gesso e sedimenti metamorfici, circondata a nord e a sud da rocce cristalline, graniti e gneiss. Al centro di questo affioramento di rocce carbonatiche di età mesozoica c’è il Pizzo Colombe (2.545 m), più conosciuto col nome dialettale di «Campanitt», composto da innumerevoli pinnacoli e guglie dolomitiche da sembrare una cattedrale gotica che domina una delle zone più belle del Ticino.

«Quella del Pizzo Colombe è l’unica vetta costituita di dolomie di età triassica presente nel Sopraceneri. La sua esposizione agli agenti atmosferici e la giacitura verticale degli strati rocciosi hanno determinato una forte erosione del rilievo con la conseguente formazione di numerosi pinnacoli alternati a valli carsiche caratterizzandone tutta la sommità. Assieme ai Denti della Vecchia, il Pizzo Colombe rappresenta un esteso ed esemplare rilievo residuale» (Geotopo geomorfologico e stratigrafico di importanza nazionale).

Al Passo delle Colombe (che non ho mai capito come abbia assunto questo nome perché di colombi o colombacci volare su queste montagne non li ho mai visti), è situato il Lago dei Campanitt, principale meta della nostra escursione. Separa la Valle di Santa Maria (Lucomagno) dalla Val Piora, un’altra preziosità naturale solo ticinese!

Vale la pena arrivare anche solo fin qui, fino al lago, e poi tornare sui propri passi, tranquillamente per godersi la meravigliosa e variata flora di questa regione.