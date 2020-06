Nella maggior parte dei casi il primo mese di gestazione passa quasi inosservato. Imparare ad ascoltare il proprio corpo è la prima cosa da fare. Ci sono alcuni sintomi, infatti, che testimoniano i primi cambiamenti: il seno aumenta di volume e, al contempo, ci si potrebbe sentire più stanche del solito. Anche delle piccole perdite di sangue sono normali, a patto che non siano continue. In questo caso è meglio rivolgersi al ginecologo di fiducia. Sarà sempre lui a prescrivere integratori e vitamine che aiuteranno il feto a svilupparsi. Tra queste c’è l’acido folico, la cui dose giornaliera per una donna in stato interessante è di norma compresa tra 0,4 e 0,8 grammi. Agrumi, cereali integrali, banane e tanti altri cibi ne sono ricchi e, pertanto, non dovrebbero mai mancare nella dieta della futura mamma. Fin dal primo mese è infatti importante fare particolare attenzione all’alimentazione: carne, pesce crudo e formaggi poco pastorizzati sono da eliminare, per evitare il rischio di toxoplasmosi, malattia che può provocare malformazioni nel feto. Per prevenire ipertensione e diabete gestazionale è invece utile ridurre l’uso di sale e l’assunzione di cibi ricchi di zucchero. È altresì importante evitare fumo e alcool, nonché limitare il consumo di farmaci: in caso di nausea e mal di testa – frequenti nei primi periodi – è meglio consultare il medico, che potrebbe suggerire rimedi alternativi.