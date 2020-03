Quella di quest’anno sarà una Pasqua evidentemente diversa da quelle alle quali eravamo abituati. Siamo costretti a trascorrerla in casa, ma non vogliamo che questo giorno speciale diventi grigio e monotono. Ed allora proviamo a colorare insieme la nostra Pasqua, condividendola tra noi, preparandoci a viverla con consigli e idee su come decorare la casa, addobbare la tavola, dipingere le uova, organizzare i giochi per i bambini e cucinare antipasti, primi, secondi e dessert.

Diamo spazio alla creatività: noi siamo con voi, aspettiamo le vostre ricette fra tradizione e innovazione, i vostri consigli e anche i vostri ricordi, come quelli che ci racconta la nostra Prisca Dindo.

Siete seguaci della tradizione e la domenica di Pasqua cucinerete il classico capretto? Raccontateci come, svelateci i vostri segreti di chef che rendono speciale questo piatto. E magari dateci anche qualche dritta sul vino che possiamo abbinare con questa tenerissima carne.

Prodotti ticinesi, eccellenti e a km zero

Oh, mi raccomando: sia per il capretto, sia per il vino, date la preferenza ai prodotti locali, che sono eccellenti e a chilometro zero. Fatelo soprattutto in questo momento difficilissimo sia per i nostri allevatori, privati di tutta la vendita destinata ad alberghi e ristoranti, sia per i nostri viticoltori, alle prese con gli stessi problemi derivati dalla chiusura della ristorazione.

Siate curiosi: fatevi un giro virtuale per le nostre cantine e scoprirete che molte di esse in questo momento offrono sconti pazzeschi, vere e proprie occasioni per gli appassionati, che possono rifornire la cantina a costi contenuti.

Vegani o vegetariani, benvenuti

Il mondo è cambiato, le sensibilità nei confronti del regno animale sono aumentate e oggi è molto di moda uno stile di vita che privilegia i cibi di origine vegetale. Anche voi siete vegani o vegetariani? Zero polemiche con chi consuma carne per favore: offrite invece ai nostri lettori un’alternativa al consumo di carne legata alla stagionalità e raccontateci come la preparerete. Sappiamo che esistono tantissime ricette facili e gustose pensate per chi non ama né carne, né pesce, tutte semplici e di grande effetto.

E sul dessert siamo tutti concordi? La colomba che finirà sulla vostra tavola sarà quella classica oppure avete pensato a qualche innovativa proposta, magari fatta in casa? Noi ne abbiamo una, semplice, che vi sveleremo nei prossimi giorni.

Siamo davvero curiosi di trascorrere questa Pasqua con voi: distanti ma vicini e in questo caso addirittura qualcosa di più: complici nell’organizzare una festa che deve rimanere tale nonostante le difficoltà del momento.

Una selezione delle proposte troverà spazio giorno dopo giorno su cdt.ch/famiglia.



Condividi foto e video, vanno bene anche i link dei tuoi caricamenti sulle reti sociali come Facebook, Instagram, YouTube...

Manda le tue idee a infoC3@cdt.ch

Loading the player... GUARDA IL VIDEO!

Leccornie in tavola: il capretto al forno

La tradizione di consumare capretto il giorno di Pasqua affonda le sue radici... (clicca per leggere l’intero articolo e alcune ricette)

Un mistero irrisolto

Non so come facesse. Eppure riusciva sempre a sorprendermi, anche quando vegliavo sugli scricchiolii della casa nel silenzio della notte... (clicca per leggere il ricordo di Prisca Dindo)

Uova e coniglietti: la ricerca delle origini

Non c’è Pasqua senza uova colorate, sode o di cioccolato, e conigli decorativi o di pasticceria... (clicca per leggere l’intero articolo e scoprire l’origine di questi simboli pasquali)

©CdT.ch - Riproduzione riservata