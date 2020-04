Avevamo promesso agli amici che non mangiano né pesce né carne qualche suggerimento per il menù del giorno di Pasqua. Rosi , nostra lettrice di Bellinzona , ci ha indicato un piatto a base di lasagne di verdura con la ricetta che vi proponiamo. Un piatto salutare, leggero, che potremmo far precedere da un antipastino di punte di asparagi. Ma vediamo dapprima il piatto principale.

Lasagne di verdura

Procedimento

Sbucciate la melanzana, tagliatela a fette sottili e passatela alla griglia del forno. Tagliate la carota, la zucchina, il sedano e il porro a dadini.

Scaldate 3 cucchiai di olio evo in una padella e fate soffriggere la cipolla tritata. Quando incomincia a prendere colore, unite le altre verdure e lasciate soffriggere per 10 minuti.

Unite quindi la polpa di pomodoro, salate e pepate leggermente e proseguite la cottura per circa 15 minuti.

Lessate la pasta in abbondante acqua salata, scolatela e fatela raffreddare in acqua fredda. Stendetela in seguito su un telo per farla asciugare.

Ungete una teglia con l’olio rimasto e sistemate a strati la pasta, il sugo, la melanzana e le verdure. Concludete con uno strato di pasta, spalmate la besciamella e cospargete con il formaggio.

Cuocete nel forno a 200 gradi finché la superficie sarà dorata.