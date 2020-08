Il Ticino e le sue bellezze sono note a tutti, ma spesso tendiamo ad andare lontano per cercare il benessere e la meraviglia. Questa estate, però, è stata l’occasione giusta per scoprire e riscoprire alcuni itinerari “dietro l’angolo” ricchi di fascino e forieri di interesse e curiosità.

Con questo spirito abbiamo percorso la Val Verzasca e, approfittando di una novità, abbiamo assaporato il piacere di essere in vacanza pur rimanendo a casa nostra.

Prima di iniziare la nostra passeggiata abbiamo fatto tappa a Corippo. Il paesino, che si fregia del titolo di “comune più piccolo della Svizzera”, affascina per le sue tipiche case con il tetto di sasso e le ripide viuzze a scalini.

Le viuzze di Corippo

Proseguendo fino in fondo alla valle si arriva a Sonogno, da cui partono numerose passeggiate, più o meno impegnative, e che ospita il Museo di Val Verzasca.

Sonogno: case in pietra, artigianato e passeggiate nella natura

Tornando sui nostri passi, in direzione Lavertezzo, troviamo il paese di Brione Verzasca, punto di inizio del sentiero scelto per l’escursione di oggi: il sentiero “Boccia al bosco”, inaugurato solamente lo scorso anno.

Come arrivare a Brione Verzasca

Facilmente raggiungibile da tutto il cantone, la Val Verzasca è ben servita anche con i mezzi pubblici. Per l’escursione che vi proponiamo potete lasciare la macchina al posteggio Piée di Brione Verzasca. Se vi muovete con le quattro ruote è utile munirsi della Verzasca Parking Card, una tessera giornaliera che vi dà diritto di posteggiare, per il giorno scelto, in quasi tutti i parcheggi della valle.



Se, invece, preferite muovervi con i mezzi pubblici potete prendere l’autopostale dalla stazione di Tenero, direzione Sonogno, e scendere alla fermata Brione Verzasca-Piée. In entrambi i casi vi troverete esattamente al punto di partenza del sentiero “Boccia al bosco” un progetto nato dall’Associazione Bobosco.



Caratteristiche dell’escursione

Il sentiero è di facile percorribilità, ma il terreno è spesso sconnesso con radici, pietre e gradoni: consigliabili dunque un buon paio di scarpe sportive o gli scarponi da montagna. Per chi non ha molto allenamento o ha alcune difficoltà può essere utile armarsi di bastoncini da trekking per garantire stabilità e supporto durante la passeggiata.

Profilo altimetrico dell’escursione

“Boccia al bosco” è una tappa del “Sentierone della Verrzasca” e si snoda, seguendo il corso del fiume, per 6 Km tra Brione e Lavertezzo. In questa direzione di marcia il dislivello è per la maggior parte in negativo, poiché si scende lungo la valle, ma non mancano alcune salite e scalinate, brevi ma ripide. Il tempo di percorrenza è di circa 2 ore, senza contare le soste alle postazioni e l’eventuale pausa pic-nic. In numerosi punti il sentiero costeggia il fiume che invita, con le dovute accortezze e precauzioni, ad un tuffo ristoratore.



Lungo il percorso si trovano 11 postazioni con percorsi per biglie giganti. La pallina di legno, in vendita in varie esercizi della valle (qui la lista) al costo di Chf 7.- che verranno reinvestiti nel mantenimento del sentiero, è necessaria per apprezzare questi percorsi che, tra funivie, ponti sospesi e mulinelli, faranno la gioia di grandi e bambini. Arrivati a Lavertezzo si può ripercorrere a ritroso il sentiero, oppure prendere l’autopostale, direzione Sonogno, per ritornare al posteggio Piée; direzione Locarno, se si è partiti da Tenero.



Punti di interesse

Oltre al fiume Verzasca e alla postazioni di biglie, interessanti sono sia Brione Verzasca che Lavertezzo con il famosissimo Ponte dei Salti. Lungo il percorso, poco dopo l’attraversamento del ponte stradale, vi è una postazione per grigliate, mentre alla fine del sentiero vi sono punti ristoro e grotti.

