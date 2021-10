Un’attapirata che ha lasciato l’amaro in bocca. Non solo a molti telespettatori, ma anche a chi nell’appartamento di Milano aspettava la sua mamma, la figlia di Ambra Angiolini. Che si è lasciata andare in uno sfogo postato su Instagram. Che parte proprio dalla definizione di «attapirato» fornita dal dizionario Treccani: «Di persona che ha ricevuto il premio satirico ‘‘tapiro d’oro’’; per estens., amareggiato per aver subìto uno smacco, un insuccesso professionale, o per aver commesso un errore». Jolanda Renga (figlia di Angiolini e il cantante Francesco Renga), 17 anni, scrive su Instagram: «Oggi la mia mamma ha ricevuto un Tapiro in seguito alla pubblicazione di vari articoli sulla fine della sua relazione, ma il motivo non mi è chiaro. So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti, ma è davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita? Ed anche se, questa persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c’è di riprovevole o ‘‘perdente’’ nel fidarsi e nell’amare? Quando si gioca si sta al gioco, sono d’accordo, ma questo non mi sembra il caso. E ditemi quello che volete, che sono pesante, che non so scherzare, che faccio questioni su problemi inesistenti, che i problemi veri sono altri ma a me non fa ridere. La sofferenza delle altre persone non mi diverte. E sì, mi sento di dirlo perché c’è di mezzo la mia mamma, ma lo penso a prescindere».