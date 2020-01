Spesso e volentieri conduce più di un programma nella stessa stagione televisiva e al momento ha all’attivo 13 ore settimanali di diretta sulle reti Mediaset dividendosi tra «Live - Non è la D’Urso», «Pomeriggio Cinque» e «Domenica Live». In un’intervista al settimanale Chi, Barbara D’Urso rivela però di non accontentarsi e promette al pubblico - una promessa che suona un po’ come una minaccia per coloro che non sono propriamente dei fan della tenace Maria Carmela - che resterà in televisione fino a quando avrà 90 anni «per la gioia dei miei detrattori e poi, ogni sera, a ballare con i miei amici». La conduttrice ha spiegato di non sentirsi stimata o invidiata dalle colleghe: «Non mi pongo il problema. Io seguo il mio lavoro, non attacco mai nessuna, né giudico il lavoro altrui», e aggiunge: «chi è gelosa e vive la sua vita nell’incubo di qualcun’altra ha un problema con se stessa, e io non sono né gelosa, né invidiosa».