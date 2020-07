Se Brooklyn è conosciuto in tutto il mondo per la sua celebre famiglia, la bella fidanzata non è da meno. Nicola, nata nella contea di Westchester, New York, è infatti figlia della ex-modella Claudia Heffner e del miliardario uomo d’affari Nelson Peltz (ex-possessore del marchio Snapple). Ha cominciato a recitare nel 2006, all’età di 11 anni e tra i suoi progetti più importanti figura «Transformers 4» del 2014.