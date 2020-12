Il calciatore brasiliano Neymar è finito oggi nell’occhio del ciclone per una festa di Natale organizzata vicino a Rio de Janeiro, sulla Costa Verde, alla quale sarebbero state invitate - sull’arco di ben cinque giorni di party - ben cinquecento persone. I festeggiamenti sono iniziati il giorno di Natale ed è previsto che proseguano nei prossimi giorni. Secondo indiscrezioni riportate dal sito della Gazzetta, l’attaccante del Paris Saint-Germain (PSG) - che oggi dovrebbe anche annunciare il prolungamento del contratto con la società francese fino al 2025 - avrebbe affittato la tenuta in cui si tiene l’evento visto che la sua villa è attualmente in ristrutturazione e avrebbe anche chiesto agli ospiti di non portare con sé il cellulare. Il party, in effetti, non viene mostrato per ora in nessuna foto né video sociale, l’unica immagine è stata pubblicata dallo stesso Neymar il giorno di Natale. In Brasile però, uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia, dove le vittime del coronavirus sono oltre 190 mila, non sono mancate le polemiche. Su Twitter l’avvocato per i diritti umani Augusto de Arruda Botelho ha commentato: «Il premio di idiota del giorno va a Neymar per la sua festa di cinque giorni».