«Cara Jennifer, vieni a vivere a Cagliari». Chi scrive è il sindaco del capoluogo sardo, chi dovrebbe ricevere la lettera è Jennifer Lopez. Già perché appena qualche giorno fa la cantante e attrice aveva fatto sapere in un’intervista di sognare di potersi un giorno trasferire in Italia per vivere una vita più tranquilla: «Mi piacerebbe trasferirmi in un posto diverso dagli Stati Uniti, in una piccola città in Italia oppure dall’altra parte del mondo, a Bali - ha confessato infatti JLo a «Vanity Fair» - per vivere una vita più semplice in mezzo alla natura. Fantastico di andare in bicicletta a comprare del pane, metterlo nel cestino, tornare a casa, spalmarci sopra la marmellata e mangiarlo mentre dipingo oppure mentre sono seduta su una sedia a dondolo, da dove posso godere la vista di un olivo o di una quercia e sentirne l’odore».