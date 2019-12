George ci avrebbe ripensato. Dopo le numerose voci che lo volevano sempre più prossimo a dire addio al lago di Como, Clooney avrebbe infatti deciso di fare dietrofront. Secondo fonti vicine alla star di Hollywood - come riporta la Provincia di Como - l’attore ci avrebbe ripensato, preferendo Laglio e la sua Villa Oleandra al ramo lecchese del lago. Qualche mese fa si vociferava infatti con insistenza che il divo era pronto a fare le valigie per trasferire il suo buen retiro a Lierna.

Sulla questione era intervenuto anche il sindaco del piccolo comune comasco, che proprio grazie a Clooney è diventato negli anni famoso in tutto il mondo. «George no! Quel ramo no», aveva scritto Roberto Pozzi su Facebook per chiedere alla star del cinema di non lasciare Laglio, di cui è ormai anche cittadino onorario.