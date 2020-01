Jack è tornato in azione, ma questa volta non era Rose in pericolo. Leonardo DiCaprio ha salvato la vita a un uomo ubriaco caduto da una yacht vicino all’isola di St. Barts, lo riporta oggi «Page Six». La star di Titanic era in vacanza in barca con la compagna Camila Morrone quando d’improvviso ha sentito l’uomo che cercava disperatamente aiuto. L’attore temerario era determinato ad andare alla ricerca del naufrago nonostante una tempesta fosse in arrivo.