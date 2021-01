Il divorzio «è imminente»: secondo il «New York Post» il matrimonio di Kim Kardashian e Kanye West è arrivato al capolinea. «Page Six», la rubrica di gossip del tabloid di Rupert Murdoch, cita fonti vicine alla coppia secondo cui Kim avrebbe reclutato Laura Wasser, una avvocatessa specializzata nei divorzi dei vip per far valere le sue pretese. «Tengono la cosa sotto silenzio, ma sono finiti», ha detto la fonte secondo cui si sta adesso parlando di come dividersi figli e beni. Sempre secondo le fonti del «New York Post», Kim e Kanye hanno passato le feste separati: «Lei lo ha convinto ad andare in Wyoming in modo da stare per conto suo e fare il punto sulla separazione. Ne ha avuto abbastanza».