«Gigi e io non stiamo più insieme da un po’», scrive la Tatangelo. «Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi». «Le nostre strade si dividono, ma sono sicura che cammineremo sempre uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea», scrive la cantante, che chiede che la loro privacy venga rispettata.