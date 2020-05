Che l’imprenditore Elon Musk fosse un tipo eccentrico lo si sapeva già, ma a fornirne un’ulteriore prova è stato il nome scelto per il figlio avuto martedì con la cantante Claire Elise Boucher, meglio nota come Grimes. Il nuovo pargolo di «Mister Tesla» si chiama infatti X Æ A-12. Ancora non è chiaro come si pronunci, ma almeno adesso sappiamo cosa significa. A spiegarlo, su Twitter, è stata la stessa Grimes: «X è la variabile sconosciuta, Æ è la pronuncia elfica per AI, che significa amore e/o intelligenza artificiale. A-12 è il precursore dell’SR-71, il nostro aereo militare preferito: senza armi né difese, solo velocità. Forte in battaglia ma non violento». L’artista attribuisce inoltre un altro valore alla lettera A citando la canzone «Archangel», la sua preferita.