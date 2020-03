Sono sulla soglia dei 3,3 milioni di euro, le donazioni raccolte da Chiara Ferragni e Fedez destinati alla creazione di nuovi posti letto di terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano per i malati di covid-19.

Una cifra esorbitante, tanto più se si pensa che è stata raccolta in poco più di 24 ore. È infatti con un appello sui social, ieri 9 marzo, che la coppia ha lanciato la raccolta fondi. In circa 5 ore, era già stato donato un milione di euro. Ora, dopo poco più di 24 ore, si supera la soglia dei 3 milioni, e la cifra non accenna ad arrestare la sua crescita. I primi a donare, va detto, sono proprio loro: Chiara Ferragni e Fedez hanno stanziato la somma iniziale di 100 mila euro.