A riportare per primo la notizia della rottura tra la Lopez e Rodriguez, Page Six del New York Post. Il tabloid aveva scritto anche che A-Rod aveva pubblicato una foto sul suo profilo Instagram a bordo di uno yacht a largo di Miami. «Programmi per il fine settimana?» - aveva scritto.

Il matrimonio avrebbe dovuto essere celebrato in Italia l’anno scorso ma è stato rinviato a causa della pandemia. In seguito i due avevano detto che non c’era fretta per un’altra data. Sempre la Lopez durante un’intervista aveva rivelato che durante l’isolamento per la pandemia stavano facendo terapia di coppia. Entrambi hanno due figli da precedenti unioni o matrimoni.