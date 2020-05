Famoso per i suoi balletti sul web e la vita mondana, l’influencer bolognese 52.enne Gianluca Vacchi, ospite lo scorso anno a Lugano, ha recentemente annunciato che diventerà presto papà. Servendosi, neanche a dirlo, dei social, l’imprenditore e deejay, conosciuto anche come Mr. Enjoy, ha fatto sapere ai suoi 15 milioni di follower che la compagna, la 24.enne Sharon Fonseca, al suo fianco da due anni, è in dolce attesa. «La persona che ho sempre desiderato come mamma di mio figlio ha le caratteristiche di Sharon», ha detto dal suo super attico di Miami. «Sarà la mamma che io ho sempre sognato per il mio bambino».