Il principe Harry e Meghan Markle si sentivano frustrati perché venivano tagliati fuori dai ruoli ufficiali più prestigiosi, che andavano invariabilmente a William e Kate, ed avevano la sensazione di essere «abbandonati a loro stessi» dalla famiglia reale e dalle «vipere dei cortigiani» di Buckingham Palace. Sono alcune delle rivelazioni contenute in una nuova biografia non autorizzata del duca e della duchessa di Sussex che uscirà il mese prossimo.

Nel volume, Scobie e Durand sostengono tra l’altro che i rapporti erano talmente deteriorati che a marzo le due coppie reali si parlavano a malapena. In particolare, durante un impegno pubblico nell’Abbazia di Westminster quasi non scambiarono una parola nonostante non si vedessero da gennaio in seguito alla decisione dei Sussex di ritirarsi dalla famiglia reale.