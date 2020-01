Look decisamente insolito per Jason Momoa in occasione dei Golden Globes. Durante la cerimonia di premiazione al Beverly Hilton Hotel, il Drogo de «Il Trono di Spade» è apparso con indosso solo una canottiera.

In realtà l’attore si è presentato alla serata con una giacca di Tom Ford e dei pantaloni di Valentino. Agli occhi delle telecamere - e dei telespettatori più attenti - non è sfuggito però un particolare: una volta preso posto a tavola, Momoa è rimasto in canottiera.

La giacca è stata infatti prestata alla moglie Lisa Bonet, che probabilmente infreddolita - indossava un leggero abito in chiffon - ha chiesto l’aiuto del marito.

© Twitter

Momoa e la moglie - la Denise de «I Robinson» - fanno coppia fissa dal 2005 e insieme hanno avuto due figli. Lui la vide per la prima volta in tv quando aveva 8 anni e ne rimase folgorato: «Mamma, voglio quella ragazza», ha raccontato. Nel 2005 l’incontro in un jazz club di New York. «Mi girai, la vidi e lei si presentò: “Ciao, sono Lisa”. Mi rigirai dal mio amico, volevo urlare, avevo i fuochi d’artificio dentro di me», ha ricordato l’attore in un’intervista. Dopo anni di frequentazione, i due attori sono convolati a nozze nel 2017.

