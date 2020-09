Jennifer Aniston e Brad Pitt flirtano sui social e i fan impazziscono

Hanno tenuto incollati allo schermo del computer oltre 45 mila spettatori che ancora sognano di rivederli insieme come coppia. Brad Pitt e Jennifer Aniston hanno partecipato alla lettura virtuale del copione della commedia degli anni ’80 «Fuori di Testa». Un evento benefico, organizzato dall’associazione di Sean Penn, che ha permesso di raccogliere una cifra record grazie alla reunion dei due e alla partecipazione di star come Morgan Freeman, Shia LaBeouf, Matthew McConaughey, Sean Penn e Julia Roberts.

Pitt e Aniston hanno interpretato una scena in cui i loro personaggi flirtano. Prima si sono salutati chiamandosi per cognome e poi si sono calati nella parte. «Ciao Brad, sai ho sempre pensato che fossi carino», ha detto Jennifer, per poi aggiungere: «Sei così sexy». Un flirt che ha fatto impazzire i fan e riaccendere le speranze di un ritorno di fiamma.