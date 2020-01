Pamela Anderson, l’ex bagnina di Baywatch, 52 anni, ha sposato in gran segreto il produttore Jon Peters, 74 anni. Stando a quanto riporta The Hollywood Reporter, i due si sarebbero detti il fatidico «sì» lo scorso 20 gennaio nel corso di una cerimonia privata a Malibù. Pamela e Jon, che più di trent’anni fa erano usciti insieme per la prima volta, si sarebbero riavvicinati negli ultimi tempi.

«Ci sono ragazze bellissime dappertutto e avrei potuto scegliere, ma, per 35 anni, ho voluto solo Pamela» ha detto il magnate del cinema a The Hollywood Reporter. «Mi rende selvaggio, in senso buono».

Lei, proprio due giorni fa, ha lasciato su Instagram un indizio: «Love is in the air».

