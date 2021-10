È mattina di (calcio e) gossip. E se tutto diventa pubblico, per alcuni succede anche con matrimoni, ex mariti, tradimenti (o presunti tali) e perdono. Wanda Nara pare abbia fatto pace con Mauro Icardi. La colpa, infatti, non è del consorte fedifrago ma «de las putitas». E se sui social si litiga, sui social si fa pace. Con una foto postata dalla moglie del calciatore composta da un collage di immagini risalenti agli ultimi tre mesi. «Della famiglia mi prendo carico io, de las putitas la vita stessa», scrive. «L’altra», stando ai siti di gossip, sarebbe Eugenia Suarez, modella e attrice argentina di 29 anni. Che fisicamente (forse) non avrebbe ottenuto nulla da lui, ma ci avrebbe (almeno) chattato.

E come nelle migliori telenovela, non manca l’ex. Perché Wanda Nara, tradita, stando al programma argentino Los ángeles de la mañana avrebbe raccontato tutto a Maxi Lopez. Che si è fiondato a Milano - dove la signora Icardi era volata da Parigi, per allontanarsi dal dolore - per stare vicino ai tre figli, ma non si è tirato indietro dall’accompagnare a scuola anche le due bimbe che la ex ha avuto con Maurito.

Wanda in lacrime, Icardi che chiede il permesso al PSG di rincorrerla fino in Italia, lei che posta l’immagine della sua mano senza fede, lui che implora perdono, lei che si paragona alla tradita Lady D. Nel frattempo la chat «adultera» su Telegram diventa pubblica. Dall’Argentina qualcuno accusa la bionda di costruire teatrini «senza fare nomi» e lei replica con un tweet poi rimosso: «Ti servono nomi o una mappa per sapere chi è la putita che manda foto agli uomini sposati?». Infine, il gesto clamoroso: dal profilo IG da oltre 7 milioni di follower dell’attaccante vengono tutti «defollowati». Tutti tranne uno: lei, la moglie ferita. Instagram è un contenitore di botte e risposte. Così il calciatore gioisce anche del perdono ricevuto e scrive: «Grazie amore mio per continuare a credere nella nostra meravigliosa famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo. Fa male ferire i tuoi cari, guarisci solo quando ti perdonano».

©CdT.ch - Riproduzione riservata