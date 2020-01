Scoppia la «pace» tra i fratelli Muccino, al centro di una vicenda giudiziaria in cui Gabriele, regista pluripremiato, ha querelato per diffamazione Silvio, per alcune affermazioni fatte da quest'ultimo nel 2016. Il colpo di scena è arrivato oggi nella prima udienza del processo nato dalla denuncia e che vedeva Muccino junior imputato. Gli avvocati hanno comunicato al giudice che le parti sono arrivate ad un accordo. La querela è stata ritirata e il giudice ha dichiarato il procedimento chiuso.