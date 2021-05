L’alpinista italiano Reinhold Messner si sposa per la terza volta. A maggio - annuncia la Tageszeitung - il 77enne e la sua compagna Diane Schumacher, 35 anni più giovane di lui, pronunceranno il fatidico sì. «È un evento che riguarda noi due e non il resto del mondo», commenta il Re degli Ottomila al giornale.

Le pubblicazioni sono state affisse al Comune di Castelbello-Ciardes (Trentino Alto Adige). «Siamo molto felici, altrimenti non ci sposeremo», aggiunge.

Come già avvenne nel 2009 la cerimonia si svolgerà in gran segreto in ambito familiare. All’epoca l’alpinista beffò la stampa e anticipò il matrimonio