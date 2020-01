Il personale di Harry e Meghan nella loro residenza britannica, Frogmore Cottage, è stato riassegnato ad altri incarichi, alimentando le domande sui piani dei duchi di Sussex per il loro futuro, dopo la decisione di rinunciare allo status di reali senior .

«In periodi tranquilli, il personale viene spesso riassegnato altrove all’interno della proprietà», ha spiegato una fonte alla CNN, dopo che sui media britannici era emerso che Harry e Meghan avrebbero lasciato libero il proprio personale, con l’intenzione di stabilirsi in Canada. «Nessuno è stato lasciato andare», ha chiarito la fonte.

Meghan al momento si trova ancora in Canada, nonostante fosse attesa a Londra in questi giorni. E anche questa circostanza ha alimentato i sospetti che la coppia voglia trasferirsi in Nord America. Harry invece si trova ancora a Londra, dove ieri ha partecipato al suo primo impegno pubblico da quando ha annunciato l’intenzione di fare un passo indietro nella gerarchia dei reali.