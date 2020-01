Brad Pitt e Jennifer Aniston ci riprovano. Dopo 15 anni - un matrimonio, quello di lui con Angelina Jolie, e sei figli - Jennifer pare avercela fatta. Ha aspettato, paziente e senza struggersi troppo, e alla fine lui parrebbe essere tornato da lei. A riaccendere le speranze dei nostalgici sono stati alcuni scatti nel backstage dei SAG Award in cui i due ex si abbracciano. I fan sul web sono andati in visibilio, gridando al miracolo e al ritorno di fiamma, incoronando Jen come nuovo modello a cui tutte le donne dovrebbero ispirarsi.