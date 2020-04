Nonostante l’emergenza sanitaria legata alla pandemia di coronavirus stia investendo tutto il globo, le porte della casa del Grande Fratello in Portogallo si sono aperte, ma con una serie di misure preventive per evitare il contagio: tampone per tutti, due settimane di quarantena, ognuno in un appartamento diverso dal quale si interagisce con gli altri attraverso un tablet e infine il trasferimento nella casa, dopo un altro test sanitario. Chi risulterà positivo sarà escluso dal gioco. Un gioco che vede come una delle protagoniste la 22.enne ticinese ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne Jessica Nogueira. Nata a Braga in Portogallo, la giovane ha vissuto per molto tempo a Lugano.