Wanda Nara e Mauro Icardi si sono separati. La notizia era trapelata negli scorsi giorni dopo che la moglie e agente del calciatore argentino in forza al Paris Saint-Germain aveva pubblicato su Instagram un post avvelenato (rimosso e poi nuovamente riapparso) facendo intendere il tradimento da parte del marito. Cancellata, al tempo stesso, la maggior parte delle foto in compagnia del calciatore 28.enne padre di due dei suoi cinque figli, al quale ha anche tolto il «follow» sui vari social.

Fra Italia e Argentina, nel frattempo, i siti di gossip si sono dati da fare per ricostruire la vicenda. Secondo il sito del quotidiano di Buenos Aires «Clarín», ripreso da altri media italiani, nel triangolo amoroso vi sarebbe Eugenia «La China» Suárez, attrice e cantante argentina amica della coppia. A sostegno dell’ipotesi l’improvvisa scomparsa di un altro «follow», quello di Wanda Nara alla 29.enne attiva in questi giorni a Madrid per le riprese di un film.