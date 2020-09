In tempi di coronavirus tutto va ripensato e anche Ticinowine si adegua, proponendo una 24 ore online dedicata al vino ticinese.

Sul sito dell’associazione (www.ticinowine.ch) e sul canale Youtube da stamattina è in corso la manifestazione, che prevede l’apertura di diverse finestre dedicate al settore vitivinicolo ticinese, con incontri a tema sul ruolo dei nostri vini nel mercato, sulle tendenze che animano il settore, incontri con produttori e attori del settore enogastronomico e turistico, ma anche, in prima mondiale, una degustazione guidata online che ha visto la partecipazione di un centinaio di interessati, attenti a seguire i consigli e le spiegazioni di Paolo Basso, campione del mondo dei sommelier nel 2013.