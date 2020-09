Questa ricetta esce direttamente dal mio cassetto dei ricordi. Ricordi di circa 20 anni fa, quando andai in vacanza in Thailandia con la mia famiglia. Se non vado errando, quello fu il primo viaggio lontanissimo che facemmo, più di 24 ore tra voli e attese in aeroporto, con due scali ed una tratta interna su territorio Thailandese. Una tratta da film. Di quel trasferimento mi ricordo benissimo la gentilezza e grazia delle hostess, in contrapposizione con un odore pungente di spezie che usciva direttamente dalla “cucina” del vettore che ci avrebbe portati da Bangkok a Phuket. Arrivammo stanchi, oserei dire sfiniti, ma ci ritrovammo in un luogo talmente bello che la voglia di scoprirlo immediatamente ci fece desistere dal tuffarci a letto seduta stante.

Fiori, piante, colori e profumi sono il primo ricordo che porto nel cuore di quella terra lontana. Segue un ananas, che poi divenne il protagonista di ogni nostro pranzo in spiaggia. Un ananas immenso, tagliato a metà, incavato e ripieno di riso, noci, gamberi, pezzetti di ananas e qualche verdurina. Non chiedetemi se ci fosse un ingrediente segreto, onestamente non credo. L’atmosfera, la gioia della vacanza in famiglia, la presentazione meravigliosa con immancabili fiori sul piatto, deve essere stato un insieme di fattori. Quell’ananas ripieno di sapori, però, non lo scordo più.



Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 25 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Ingredienti (per due persone)

1 ananas grande

150 grammi di riso a chicco lungo o profumato

1 cipollotto

150 grammi di zucchine

120 grammi di carote (circa 2 piccole)

1 manciata uvette

un pezzo di peperoncino fresco

2 manciate mandorle a scaglie

Olio di cocco o di semi q.b.

Sale e pepe q.b.

Procedimento

Iniziate facendo tostare leggermente le mandorle in una padella (fate attenzione perché bruciano in fretta). Tenetele da parte.

Fate cuocere il riso secondo le istruzioni, ricordandovi di scolarlo un paio di minuti prima (dunque ancora un pochino al dente), perché finirà di cuocere assieme alle verdure.

Nel frattempo preparate le verdure: fate soffriggere la parte bianca del cipollotto, tagliato finemente, assieme alle carote pelate e tagliate a dadini piccoli ed alla zucchina, anch’essa tagliata finemente.

Fate soffriggere il tutto con qualche cucchiaio di olio di semi o di cocco e, se lo usate, aggiungete anche un pezzetto di peperoncino tagliato finemente.

Tagliate l’ananas in due parti, poi con l’aiuto di un coltello ed un cucchiaio estraetene la polpa e tagliatela a pezzettini.

Aggiungete l’ananas e l’uvetta alle verdure, e quando il riso sarò pronto finite di cuocere tutto insieme in padella (aggiungete ancora un po’ di olio se necessario).

Servite il riso direttamente nelle due metà nell’ananas, guarnendolo con la parte verde del cipollotto tagliato finemente e le scaglie di mandorle tostate.



NB: questa è una versione molto semplice, che potete tranquillamente rendere più ricca aggiungendo delle uova strapazzate, dei gamberoni, del pollo a cubetti oppure degli anacardi o noccioline tostati.

